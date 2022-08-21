Теплоходу «Сергей Образцов» заделали пробоину после инцидента под Рязанью и вернули его в фарватер. Фото: vk.com/evgranix и vk.com/ryazanformat

Теплоход «Сергей Образцов» вернулся в фарватер и отправился в порт после инцидента под Рязанью. 20 августа судно сфотографировали якобы севшим на мель. Оказалось, это была вынужденная мера после полученной пробоины накануне.

В группе «Рязанский формат» появилось фото места, где находился круизный теплоход, - там его больше нет. Очевидцы в соцсетях подтверждают, что повреждение удалось заделать. Ранее неофициально сообщалось, что было затоплено два отсека и что воду начали откачивать еще вечером 19 августа.

КП-Рязань направила запрос в круизную компанию «Мостурфлот», чтобы получить официальную информацию о случившемся.