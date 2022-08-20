На улице Новоселов в Рязани произошла драка со стрельбой

Субботним днем 20 августа в Рязани произошла драка со стрельбой. О происшествии сообщается в паблике RZN_Life. По предварительным данным, все случилось в микрорайоне Дашково-Песочня на улице Новоселов. Якобы один из мужчин выстрелил в воздух.

Как позже сообщило УМВД России по Рязанской области, в полицию поступила информация о конфликте от очевидцев. По предварительным данным, инцидент произошел между тремя мужчинами.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства случившегося», - отметили в ведомстве.

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