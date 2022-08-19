В Рязанском районе ссора двух приятелей закончилась убийством

В Рязанском районе местный житель поссорился с приятелем и убил его. Фото: СУ СКР по Рязанской области.

В селе Высокое Рязанского района бытовая ссора двух приятелей закончилась убийством. Мужчина приревновал знакомого и нанес ему увечья, от которых тот скончался на месте. Подробности сообщила пресс-служба областного СКР.

Труп мужчины 1996 года рождения с признаками насильственной смерти обнаружили в одной из квартир в четверг, 18 августа. Судебно-медицинская экспертиза показала, что он умер от кровопотери, вызванной телесными повреждениями.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК России – Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствие установило, что смертельные травмы мужчине нанес его знакомый 1977 года рождения. В ходе допроса подозреваемый во всем сознался. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.