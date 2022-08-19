В областном центре в День города запустят два праздничных салюта

27 августа в День города в Рязани запустят сразу два праздничных салюта. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник управления культуры горадминистрации Ольга Голева.

В начале в 21.30 прогремит салют на Лыбедском Бульваре, а затем в 22.30 в районе УРТ. Перед этим в 19.30 состоится гала-концерт с хедлайнером - певицей Тиной Кузнецовой, получившей известность по участию в телепроекте «Голос».

28 августа празднования продолжатся на территории Рязанского кремля. Там состоится фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны».