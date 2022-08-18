Роспотребнадзор не зарегистрировал превышений ПДК в рязанском воздухе

Управление Роспотребнадзора по региону провело исследование воздуха на содержание загрязняющих веществ, в том числе свойственных процессу горения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что исследования проводились на содержание азота диоксида, формальдегида, сернистого ангидрида, взвешенных веществ, оксида углерода, сероводорода и мелкодисперстных взвешенных частиц.
«По результатам лабораторных исследований обнаруженные приземные концентрации исследованных ингредиентов не превышали ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, что соответствует требованиям СанПиН», - написано в сообщении.
Это значит, что в Роспотребнадзоре считают, что рязанский воздух соответствует норме.
В тоже время метеорологи зафиксировали, что ПДК по угарному газу в областном была превышена 1,2 раза.