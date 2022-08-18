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Происшествия18 августа 2022 16:05

Роспотребнадзор не зарегистрировал превышений ПДК в рязанском воздухе

По данным ведомства, содержание вредных веществ соответствует норме
Источник:kp.ru

Управление Роспотребнадзора по региону провело исследование воздуха на содержание загрязняющих веществ, в том числе свойственных процессу горения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что исследования проводились на содержание азота диоксида, формальдегида, сернистого ангидрида, взвешенных веществ, оксида углерода, сероводорода и мелкодисперстных взвешенных частиц.

«По результатам лабораторных исследований обнаруженные приземные концентрации исследованных ингредиентов не превышали ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, что соответствует требованиям СанПиН», - написано в сообщении.

Это значит, что в Роспотребнадзоре считают, что рязанский воздух соответствует норме.

В тоже время метеорологи зафиксировали, что ПДК по угарному газу в областном была превышена 1,2 раза.