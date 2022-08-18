Рязанцы устали от запретов в зонах охраны объектов культурного наследия

Напомним, что три года назад на территориях Рыбновского района, включенных в объект культурного наследия «Есенинская Русь» стали действовать ограничения хозяйственной и строительной деятельности для местных жителей, которые с самого начала показались чрезмерными. Так же как необоснованными тогда посчитали слишком обширные границы охраняемой зоны, куда вошли десятки населенных пунктов. Сейчас схожая судьба нависла над жителями рязанских Борок. Свои опасения люди изложили в письме, которое мы публикуем в полном объеме.

В редакцию пришло открытое письмо от жителей Борок, которые обеспокоены перспективой попасть под те же ограничения, под которыми ранее оказались жители «Есенинской Руси».

Конечно, информацию, изложенную в открытом письме, еще предстоит проверить. С этой целью мы решили провести свое журналистское расследование, чтобы всесторонне осветить проблему охраняемых культурных зон в регионе. Просим городские и областные власти с вниманием отнестись к мнению жителей, изучить изложенные в письме аргументы. Призываем всех чиновников, кто находится в курсе ситуации и может реально повлиять на нее, активнее сотрудничать с редакцией, особенно в части интервью и своевременных ответов на наши журналистские запросы.