Экскурсии, фестивали, концерт и фейерверк. Как Рязань отметит свой 927-й день рождения

В День города в Рязани пройдет более 40 мероприятий.

Рязань полным ходом готовится отметить свой 927-й день рождения. В 2022 году будем праздновать четыре дня – с 25 по 28 августа. Планы городских властей относительно программы мероприятий в среду, 17 августа, немного приоткрыла глава администрации Елена Сорокина.

Всего запланировано более 40 активностей. Так, 26 августа на Лыбедском бульваре стартует фестиваль «Рязанское гостеприимство». Рядом на улице Почтовой можно будет послушать уличных музыкантов в рамках фестиваля «Подбелка». А в зеленом театре ЦПКиО творческие коллективы Рязани поборются за музыкальный кубок КВН «Поющий косопуз – 2022».

В субботу, 27 августа, состоится всероссийский экскурсионный флешмоб – горожане и гости областного центра смогут бесплатно прогуляться по достопримечательностям Рязани и послушать экскурсоводов. Юных жителей ждет новый проект – детский День города «Азбука Рязани». В легком игровом формате детишкам расскажут об истории города на Оке. Ярким завершением главного праздничного дня станет гала-концерт на Лыбедском бульваре и фейерверк.

А в воскресенье, 28 августа, рязанцев приглашают в Кремль – там пройдет фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны».

Подробная программа празднования станет известна после совместного брифинга мэрии и регионального минкульта, который пройдет в ближайшее время.

Сорокина добавила, что в 2022 году День города совпадает по времени с Форумом Древних городов, поэтому горожанам и гостям областного центра будет вдвойне интересно посмотреть и поучаствовать.