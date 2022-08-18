В Касимове 19-летняя водитель Hyundai сбила женщину прямо на «зебре»

В Касимове местную жительницу сбили прямо на пешеходном переходе.

В Касимове местная жительница попала в больницу после ДТП. Все случилось вечером 17 августа около дома №110 по улице Советской. Подробности дорожного инцидента сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

За рулем автомобиля Hyundai Solaris, наехавшего на 54-летнюю жительницу райцентра, находилась 19-летняя девушка из села Подлипки. По предварительной информации, водитель сбила женщину в тот момент, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу.

За рулем автомобиля была 19-летняя девушка.

В ДТП пешеход получила травмы, с которыми ее пришлось госпитализировать. Областная Госавтоинспекция по факту случившегося ведет проверку.

В целом, за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано пять аварий, пострадали семь человек.