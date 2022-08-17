На улице Молодцова 27-летний рязанец избил и ограбил инвалида

Подозреваемый дал признательные показания. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Полицейские задержали 27-летнего рязанца, подозреваемого в ограблении 32-летнего мужчины с инвалидностью на улице Молодцова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился пострадавшей, страдающий заболеванием, вызывающим заметное нарушение координации движений. Он рассказал, что около 22 часов возвращался домой из гостей и в какой-то момент на него напал неизвестный.

«Преступник напал на заявителя сзади и, повалив на асфальт, нанес несколько ударов ногами и руками по голове и туловищу, забрал барсетку и скрылся», рассказали в полиции.

Добычей злоумышленника стали мобильный телефон, банковская карта, одна тысяча рублей и документы потерпевшего.

Оперативники выяснили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый за кражи молодой человек. Парень перестал появляться дома, однако полицейские разыскали и задержали его в квартире, где собираются люди употребляющие наркотики.

Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.