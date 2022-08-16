«Ужас как воняет». Жители Скопинского района жалуются на сильный неприятный запах от местного свинокомплекса

Неприятный запах от местного свинокомплекса мешает жителям Скопинского района нормально жить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Скопинского района страдают от сильного неприятного запаха, который доносится с местного свинокомплекса. Обращения, подкрепленные многочисленными комментариями, стали регулярно появляться в группе Skopin.INFO.

Первые жалобы начали поступать еще 11 июля. Люди сетовали на то, что в жару и духоту из-за специфического «аромата» невозможно открыть окна и проветрить дома и квартиры. Ситуацию тогда прокомментировали в районной администрации. Местные власти заверили, что постараются разобраться в проблеме и посоветовали обратиться в Роспотребнадзор.

Однако мерзкий запах никуда не делся. 8 августа областное Минприроды заявило, что у него нет полномочий проверять предприятие, так как оно относится к «объектам федерального экологического надзора». Администрация, в свою очередь, пообещала, что на свинокомплексе начнут применять специальный состав, уменьшающий запах еще на стадии его формирования.

В понедельник, 15 августа, жители района в третий раз опубликовали гневное сообщение.

- Вонь почти каждый вечер невыносимая. Где ваши супертехнологии по устранению на уровне формирования запаха, - написал анонимный пользователь.

В районной администрации признались, что пока предпринятые на предприятии меры не дали желаемого результата.

- Понимаем, с какими неудобствами сталкиваются жители, поэтому ежедневно контактируем с руководством, понуждая предприятие сделать все возможное, чтобы исправить сложившееся положение, - сказали в администрации.

Чиновники также добавили, что на свинокомплекс пригласили ученых одного из институтов. Они подбирают состав, который поможет эффективно устранить неприятный запах.