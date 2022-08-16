Рязанский Роспотребнадзор назвал районы, где клещи больше всего нападают на людей.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
С 8 по 14 августа в медицинские организации Рязанской области обратились 42 человека с жалобами на укусы клещей, сообщает управление регионального Роспотребнадзора. Из всех обратившихся – десять детей.
Роспотребнадзор назвал районы, где в Рязанской области больше всего клещей, напавших на людей:
- Рязань;
- Рязанский район;
- Скопинский район;
- Касимовский район;
- Рыбновский район.
Санитарные врачи напомнили рязанцам, что при выезде на эндемичные территории (природные зоны, где опасность заражения от клещей энцефалитом выше, чем в других – Ред.) необходимо вакцинироваться.
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