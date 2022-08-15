KIA столкнулась с «ГАЗелью» на мосту через реку Истья в Пронском районе. Фото: "Пресса".

Днем, 15 августа, в Пронском районе произошло ДТП. На мосту через реку Истья столкнулись иномарка KIA Ceed и отечественная «ГАЗель» с тверскими номерами, сообщает «Пресса».

По предварительной информации, виновником дорожного инцидента стал водитель легковой машины. В результате аварии оба автомобиля получили механические повреждения. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, никто не пострадал. Впрочем, помощь дорожных инспекторов водителям не потребовалась, они оформили европротокол прямо на месте.

Что стало причиной ДТП, в настоящее время выясняется. По факту произошедшего ведется проверка.