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Происшествия15 августа 2022 17:29

KIA столкнулась с «ГАЗелью» на мосту через реку Истья в Пронском районе

По данным ГИБДД, пострадавших нет, но автомобили получили повреждения
Источник:kp.ru
KIA столкнулась с «ГАЗелью» на мосту через реку Истья в Пронском районе. Фото: "Пресса".

KIA столкнулась с «ГАЗелью» на мосту через реку Истья в Пронском районе. Фото: "Пресса".

Днем, 15 августа, в Пронском районе произошло ДТП. На мосту через реку Истья столкнулись иномарка KIA Ceed и отечественная «ГАЗель» с тверскими номерами, сообщает «Пресса».

По предварительной информации, виновником дорожного инцидента стал водитель легковой машины. В результате аварии оба автомобиля получили механические повреждения. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, никто не пострадал. Впрочем, помощь дорожных инспекторов водителям не потребовалась, они оформили европротокол прямо на месте.

Что стало причиной ДТП, в настоящее время выясняется. По факту произошедшего ведется проверка.