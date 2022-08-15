Волонтеры обнаружили в Касимовском районе труп пропавшего мужчины. Фото: ПСО Мещера.

В ночь на 15 августа волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера» обнаружили тело жителя Касимовского района, который пропал днем ранее, сообщает ПСО.

«Работа кинологического расчета обеспечила необходимые для локализации пропавшего данные», - говорится в сообщении.

Позже «КП-Рязань» подтвердили информацию об обнаружении трупа. В настоящее время следователи Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области проводят проверку. Следователям предстоит установить точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.

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