Виновник смертельного ДТП в Сапожке может отделаться условным сроком

Виновник смертельного ДТП в поселке Сапожок, случившегося 29 мая 2022 года, может отделаться условным сроком.

Виновник смертельного ДТП в поселке Сапожок, случившегося 29 мая 2022 года, может отделаться условным сроком. На автомобиле Audi A4 30-летний Денис Суменков протаранил бетонный забор, в результате чего погиб его 27-летний пассажир Александр Шувалов. Машину тогда разорвало на части.

Родственники Шувалова считают, что местные полицейские Максим и Сергей Колотвины помогают Суменкову избежать ответственности, который тот в действительности заслуживает. В частности, по мнению сестры погибшего Оксаны, они могли приложить руку к сокрытию факта опьянения водителя Audi. Как она рассказала ya62.ru, кровь Суменкова для экспертизы якобы подменили.

- Об этом знает весь Сапожок. Его (Суменкова) многие видели, как он тут рассекал, даже в какую-то аварию этой же ночью попал на поле, бампером где-то стукнулся. И в итоге оказывается по результатам анализа крови, что водитель был трезвым, - негодует Оксана.

Женщина вспоминает, что полицейские 30 дней тянули с возбуждением уголовного дела. Сначала ошибочно указали погибшего водителем, затем заявили, что Суменков при смерти и «лишний раз с бумагами возиться» незачем (сейчас он выписан), а после игнорировали их заявление вплоть до обращения в прокуратуру.

Уже упомянутые братья Колотвины, по ее же словам, были на месте ДТП. При этом родственников оповестили о случившемся только через два часа.

«За то время, что им (родственникам) не сообщали о случившемся, как раз якобы и подделали результаты экспертизы, а также увезли с места аварии пьяного водителя», - пишут наши коллеги со ссылкой на Оксану.

Также в публикации приводится переписка двух женщин о том, что Сергей Колотвин и Денис Суменков якобы были в тот вечер в одной компании и что последнего уже замечали пьяным за рулем. Утверждается, что автор этих сообщений — жена полицейского.

Младший брат виновника аварии Григорий Суменков, в свою очередь, заявил, что Денис был трезвым, а в машину «никто никого насильно не сажал». Вместе с тем Григорий отрицает, что гулял и выпивал вместе с братом роковой ночью, хотя в переписке говорится обратное.

Главным свидетелем ДТП был выживший пассажир Audi A4 Николай Тетеркин. В публикации ему приписывают показания, изобличающие Суменкова-старшего. Однако через 40 дней Тетеркин попадает в другое смертельное ДТП в Сапожковском районе, вновь выживает и сам становится фигурантом уголовного дела.

«У нас он уже не свидетель. В отделе это обосновали тем, что человек «безответственный, неблагонадежный», - говорит сестра Александра Шувалова.

Жуткие детали касаются опознания погибшего. Оксана рассказала, что опознать брата было уже невозможно:

- У него было сломано все, что можно, даже мозг отсутствовал. Мозг потом я через несколько дней после похорон приезжала на место аварии и забирала. Закопала его на могилке, - вспоминает женщина.