Граффити с изображением Евпатия Коловрата появилось в центре Рязани.

14 августа в центре Рязани появилось граффити с изображением героя народного сказания Евпатия Коловрата. Художники-граффитчики для этих целей использовали стену распределительного пункта на улице Вокзальной.

Легендарного богатыря разместили на стене распределительного электрического пункта.

Судя по всему, картину еще не завершили.

Ранее сообщалось, что граффитчики-вандалы в центре Рязани снова атаковали забор РЖД. Бессвязный набор букв расположился между арт-объекта «Рязань» и портретами Героев России (подробнее).

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