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Общество15 августа 2022 8:18

Граффити с изображением Евпатия Коловрата появилось в центре Рязани

Легендарного богатыря разместили на стене распределительного электрического пункта
Источник:kp.ru
Граффити с изображением Евпатия Коловрата появилось в центре Рязани.

Граффити с изображением Евпатия Коловрата появилось в центре Рязани.

14 августа в центре Рязани появилось граффити с изображением героя народного сказания Евпатия Коловрата. Художники-граффитчики для этих целей использовали стену распределительного пункта на улице Вокзальной.

Легендарного богатыря разместили на стене распределительного электрического пункта.

Легендарного богатыря разместили на стене распределительного электрического пункта.

Судя по всему, картину еще не завершили.

Ранее сообщалось, что граффитчики-вандалы в центре Рязани снова атаковали забор РЖД. Бессвязный набор букв расположился между арт-объекта «Рязань» и портретами Героев России (подробнее).

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