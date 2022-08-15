Волонтеры вернули домой потерявшегося пожилого жителя Листвянки

Полиция и волонтеры пять дней искали пожилого жителя поселка Листвянка. Фото: vk.com/lizaalert_rzn.

В Рязанской области полиция и волонтеры пять дней искали пожилого жителя поселка Листвянка Валентина Савочкина. Дедушка вышел из больницы 8 августа и пропал. Историю очередного поиска, в этот раз со счастливым финалом, поведали добровольцы.

В городскую больницу №11 Валентина Григорьевича отвезли на «скорой» – было подозрение на инсульт. Однако врачи не увидели ничего опасного для жизни и отпустили пенсионера домой. Он вышел из медицинского учреждения, а как добраться до родного поселка не знал.

Первым тревогу забил сын – вместе с полицейскими он четыре дня искал отца, но все усилия оказались тщетными. Тогда мужчина обратился к поисковикам. Отряды начали прочесывать окрестности, и в 17.00 пятницы поступает звонок на «горячую линию» – дедушку сотрудники ДПС обнаружили на трассе под Рязанью. Потерявшегося отвезли в отдел полиции, а уже оттуда волонтеры доставили его домой, к родным.

Потерявшийся дедушка из Листвянки благополучно вернулся домой. Фото: vk.com/lizaalert_rzn.

- Это одна из тех историй, которая заставляет сердце мучительно сжиматься от осознания, сколько пожилому человеку пришлось пережить, - написали добровольцы.

Они поблагодарили персонал больницы №11 за возможность просмотреть камеры видеонаблюдения и рязанцев – за неравнодушие.