Рязанцы возмутились работой фонтана на бульваре Победы. Вот что ответила мэрия

Мэрия Рязани рассказала, почему фонтан на бульваре Победы не работает по выходным. Фото: Светлана ЯГОДКИНА | НРВК
Администрация города отреагировала на сообщения рязанцев по поводу неработающего фонтана на бульваре Победы. В НРВК рязанка Светлана Ягодкина задалась вопросом, почему в выходные дни нельзя «любоваться фонтаном» возле ЗАГСа, а в дождь и град он работает в обычном режиме.
Через пару часов после публикации поста администрация Рязани сообщила, что фонтан не работает по техническим причинам.
«Дирекция благоустройства проведет техническое обслуживание фонтана - его помоют, прочистят и снова запустят в ближайшие дни», - заверили чиновники.
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