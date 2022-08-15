Рязанцы возмутились работой фонтана на бульваре Победы. Вот что ответила мэрия

Мэрия Рязани рассказала, почему фонтан на бульваре Победы не работает по выходным. Фото: Светлана ЯГОДКИНА | НРВК

Администрация города отреагировала на сообщения рязанцев по поводу неработающего фонтана на бульваре Победы. В НРВК рязанка Светлана Ягодкина задалась вопросом, почему в выходные дни нельзя «любоваться фонтаном» возле ЗАГСа, а в дождь и град он работает в обычном режиме.

Через пару часов после публикации поста администрация Рязани сообщила, что фонтан не работает по техническим причинам.

«Дирекция благоустройства проведет техническое обслуживание фонтана - его помоют, прочистят и снова запустят в ближайшие дни», - заверили чиновники.

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