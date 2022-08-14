Сначала немного правее надо держаться, потом чуть левее». Рязанцев поразил пешеходный переход в виде кривой «зебры»

Рязанцев поразил пешеходный переход в виде кривой «зебры». Фото: Алексей Кочетов | ПУВР.
Рязанцев поразил пешеходный переход в микрорайоне Приокский. Фотографию бело-желтой «зебры» выложили в ПУВРе.
«Смотрите, какой красивый переход получился! Другого такого нет!» - подписал автор поста Алексей Кочетов.
По какой причине разметка дорожного перехода получилась столь кривой, можно только догадываться, но рязанцы в комментариях позубоскалили изрядно:
«Просто текстуры "поплыли"»;
«Ветер сильный был, сдуло»;
«Сначала немножечко правее надо держаться, потом чуть левее. Это поможет избежать аварийных ситуаций на пешеходных переходах. Ноу-хау».
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