Сначала немного правее надо держаться, потом чуть левее». Рязанцев поразил пешеходный переход в виде кривой «зебры»

Рязанцев поразил пешеходный переход в виде кривой «зебры». Фото: Алексей Кочетов | ПУВР.

Рязанцев поразил пешеходный переход в микрорайоне Приокский. Фотографию бело-желтой «зебры» выложили в ПУВРе.

«Смотрите, какой красивый переход получился! Другого такого нет!» - подписал автор поста Алексей Кочетов.

По какой причине разметка дорожного перехода получилась столь кривой, можно только догадываться, но рязанцы в комментариях позубоскалили изрядно:

«Просто текстуры "поплыли"»;

«Ветер сильный был, сдуло»;

«Сначала немножечко правее надо держаться, потом чуть левее. Это поможет избежать аварийных ситуаций на пешеходных переходах. Ноу-хау».

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