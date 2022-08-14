Видео рязанца, обмазавшего кровью стены подъезда, выложили в сети.
На камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде одной из многоэтажек города Рыбное Рязанской области, попал мужчина, испачкавший кровью стены. Видео местные жители опубликовали в НРВК.
«Рыбное, улица Крымская, 19, второй подъезд. У соседей ночью были гости. Теперь необходимо срочно отмывать подъезд и менять разбитое стекло...» - пожаловался аноним, прикрепив ролик в НРВК.
На записи видно, как нетрезвый мужчина с голым торсом обтирает ладони об стену у почтовых ящиков, оставляя кровавые следы. Затем аккуратно поднял упавшую олимпийку и ушел.
«А вы ночью наряд не вызывали? На видео ничего такого для полиции нет. Ну испачкал стену кровью и перила, попросите его друзей-соседей убрать и заменить стекло. Или вызывайте своего участкового», - заметили в комментариях.
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