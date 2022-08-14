Видео рязанца, обмазавшего кровью стены подъезда, выложили в сети.

На камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде одной из многоэтажек города Рыбное Рязанской области, попал мужчина, испачкавший кровью стены. Видео местные жители опубликовали в НРВК.

«Рыбное, улица Крымская, 19, второй подъезд. У соседей ночью были гости. Теперь необходимо срочно отмывать подъезд и менять разбитое стекло...» - пожаловался аноним, прикрепив ролик в НРВК.

На записи видно, как нетрезвый мужчина с голым торсом обтирает ладони об стену у почтовых ящиков, оставляя кровавые следы. Затем аккуратно поднял упавшую олимпийку и ушел.

«А вы ночью наряд не вызывали? На видео ничего такого для полиции нет. Ну испачкал стену кровью и перила, попросите его друзей-соседей убрать и заменить стекло. Или вызывайте своего участкового», - заметили в комментариях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!