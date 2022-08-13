Виталий Попов покидает пост министра культуры Рязанской области

Виталий Попов.

Виталий Попов покинет должность министра культуры Рязанской области. Об этом КП-Рязань стало известно из собственных источников. Вероятнее всего, после ухода из регионального правительства он станет директором Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

12 августа департамент музеев и внешних связей провел конкурс концепций развития музея-заповедника. Одним из его участников является Виталий Попов. Второго соискателя, директора музея-заповедника «Зарайский кремль» Кирилла Кондратьева, называют техническим.

По информации «Новой», на министерское кресло претендует директор музея-заповедника Сергея Есенина в селе Константиново Борис Иогансон.