26-летний житель поселка Елатьма пытался зарезать 19-летнего собутыльника

Полицейские задержали 26-летнего жителя поселка Елатьма, обещавшего зарезать своего собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, проживающие неподалеку друг от друга товарищи, решили устроить застолье в квартире 19-летнего молодого человека. В какой-то момент между ними произошла ссора. Старший парень схватился за кухонный нож и стал им махать, обещая зарезать приятеля.

«Потерпевшему удалось выхватить нож. Тогда разъяренный злоумышленник вышел из квартиры со словами, что найдет более опасный предмет. Когда молодой человек ненадолго остался один в квартире, опасаясь за свою жизнь, позвонил в полицию», - рассказали в УМВД.

Прибывшие полицейские нейтрализовали конфликтную ситуацию. Возбуждено уголовное дело.