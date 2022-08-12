Рязанец украл из хлебного киоска продукты питания

Сотрудники Росгвардии задержали 48-летнего рязанца, подозреваемого в краже продуктов питания из хлебного киоска на улице Гоголя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На пульт дежурного поступила информация о проникновении в торговую точку. Прибывшие на место росгвардейцы заметили недалеко от палатки мужчину. Его остановили, чтобы проверить документы. Во время беседы мужчина признался, что залез в киоск через вентиляционное отверстие в стене.

Ранее судимого гражданина доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.