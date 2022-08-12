Полицейские изъяли у рязанца почти 4 килограмма мефедрона

Убежать преступнику не удалось. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Полицейские задержали 25-летнего рязанца, подозреваемого в распространении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники ППС заметили на Касимовском шоссе странного молодого человека. При виде патрульных он спрятался за остановку, а затем попытался от них убежать. Парень выкинул свой мобильник в кусты, а когда его поймали, оказал сопротивление.

«При обследовании квартиры, которую он снимал в доме на улице профессора Никулина, полицейские обнаружили в холодильнике четыре пакета с мефедроном общей массой 3 килограмма 700 граммов, а также гашиш, марихуану, электронные весы и упаковочные материалы», - сообщили в полиции.

По предварительным данным, молодой человек работал на нелегальный интернет-магазин по продаже наркотиков. Он выполнял функции держателем «склада». Получал и хранил крупные партии запрещенного товара.

Также удалось выяснить, что злоумышленник недавно сделал три схрона с наркотиком. На улицах Рязани дополнительно было изъято 170 граммов мефедрона.

Возбуждено уголовное дело.