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Общество12 августа 2022 9:32

Статью о работе Общества охотников в Рязанской области пришлось удалить

В дальнейшем и эта статья, и другие будут опубликованы уже по результатам переговоров заинтересованных лиц
Источник:kp.ru

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов предложил министерству природопользования и руководству общества охотников и рыболовов (РОООиР) сесть за стол переговоров и урегулировать споры в рабочем порядке.

«Нужно выработать меры, направленные на недопущение нарушений норм законодательства. До выяснения всех обстоятельств никаких действий в отношении РОООиР проводится не будет», - заверило областное правительство.

В связи с этим «КП-Рязань» вынуждена удалить публикацию «„Зайца мало стало? Да где ж ему быть, когда шеренги одна за другой идут“. Как работает Рязанское общество охотников». Отметим, что своей цели она достигла...

В дальнейшем и эта статья, и другие будут опубликованы уже по результатам переговоров заинтересованных лиц и с учетом их комментариев. Надеемся, к тому моменту руководство РОООиР выйдет на связь с журналистами.