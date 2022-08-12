Статью о работе Общества охотников в Рязанской области пришлось удалить

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов предложил министерству природопользования и руководству общества охотников и рыболовов (РОООиР) сесть за стол переговоров и урегулировать споры в рабочем порядке.

«Нужно выработать меры, направленные на недопущение нарушений норм законодательства. До выяснения всех обстоятельств никаких действий в отношении РОООиР проводится не будет», - заверило областное правительство.

В связи с этим «КП-Рязань» вынуждена удалить публикацию «„Зайца мало стало? Да где ж ему быть, когда шеренги одна за другой идут“. Как работает Рязанское общество охотников». Отметим, что своей цели она достигла...

В дальнейшем и эта статья, и другие будут опубликованы уже по результатам переговоров заинтересованных лиц и с учетом их комментариев. Надеемся, к тому моменту руководство РОООиР выйдет на связь с журналистами.