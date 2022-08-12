В Черезовский пруд, выигравший голосование за благоустройство, сливают ржавую жижу

Жители Рязани заметили, как среди бела дня в один из Черезовских прудов на улице Новоселов сливают ржавую жижу.

Жители Рязани заметили, как среди бела дня в один из Черезовских прудов на улице Новоселов сливают ржавую жижу. Очевидица сняла этот процесс на видео и опубликовала в группе «Рязанский формат».

Жижа поступает из рукава, спущенного в пруд со стороны улицы Новоселов, а на обочине стоят трактор «Беларус», какие могут находиться на вооружении у городских служб, и ассенизатор ГАЗ с логотипом МУП «РМПТС» (теплосети) на двери.

На обочине стоят трактор «Беларус» и ассенизатор ГАЗ с логотипом МУП «РМПТС».

«Хотелось бы знать, что сливали, и кто дал на это разрешение. О каком благоустройстве тут можно говорить... Слов нет, одни эмоции. Может есть какой-то комментарий у ДБГ (Дирекции благоустройства города) или Администрации города Рязани?», - возмущается рязанка.

Именно этот водоем, который значится на картах как пруд Серой Шейки, и прилегающая к нему зеленая зона победили в голосовании за объекты благоустройства в 2023. Архитекторы и ландшафтные дизайнеры уже представили проект. В рамках того же голосования горожане выбрали еще три общественных пространства.