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Общество11 августа 2022 13:53

Вертолет санавиации вылетел в Москву с двумя маленькими рязанцами на борту

Детям срочно нужна помощь столичных врачей
Источник:kp.ru
Вертолет санавиации вылетел в Москву с двумя маленькими рязанцами на борту.

Вертолет санавиации вылетел в Москву с двумя маленькими рязанцами на борту.

11 августа вертолет санавиации «Ансат» вылетел в Москву, чтобы доставить в столичные клиники двоих маленьких рязанцев. Обоим срочно нужна помощь московских врачей. Как признает рязанский минздрав, у детей «слишком сложные и неординарные клинические случаи».

У 10-летнего мальчишки «термический ожог пламенем ног, лица, туловища». Ранее его на вертолете доставили в Рязань из Шилова, теперь же он отправился по воздуху в детскую больницу имени Сперанского. А трехмесячный малыш нуждается в помощи специалистов Морозовской больницы, у ребенка - кровоизлияние в мозг.

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