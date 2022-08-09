Больше 30 домов в Рязани лишились горячей воды из-за аварии на теплосетях

9 августа в Рязани произошла авария на тепловых сетях. В связи с аварийным ремонтом горячую воду с 9:00 отключили в 32 жилых домах и четырех учреждениях образования: детские сады №№103 и 108, школа искусств №4, школа №47.

Восстановить ГВС планируется не позднее 23:00, сообщает МУП «РМПТС».

Под отключение попали следующие жилые дома:

- ул. Великанова, 1К1, 1/6, 3, 3к1, 5, 7к1, 10, 10к1, 10к2, 11, 11к1, 11к2, 11к3, 12, 12к2, 13 14, 14к1, 15, 16, 16к1, 16к2, 18;

- ул. Ветеринарная, 7/30;

- ул. Юбилейная 1к1, 2, 2к1, 2к2, 3, 3к1, 4, 5.