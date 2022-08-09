Природный пожар, возникший из-за грозы, дошел до Окского заповедника

7 августа в Рязанской области случился природный пожар. Предварительная версия: возгорание произошло на территории Кудомского участкового лесничества во время грозы - от молнии. Об этом сообщает администрация Окского государственного заповедника.
«Низовой пожар подошел к границе Окского заповедника и частично вошел на территорию Чарусского лесничества», - пишут представители учреждения.
Тушить пожар выезжали 12 человек личного состава на четырех единицах техники. Площадь, пройденная пожаром, оценивается в 50 гектаров.
В контексте случившегося администрация Окского заповедника обратилась к гражданам с просьбой «не заходить в леса и соблюдать меры противопожарной безопасности».
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