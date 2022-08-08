В Шиловском районе проверили, как идет ремонт дороги и благоустройство родника

Спикер рязанского парламента Аркадий Фомин проконтролировал ремонт дороги в Шиловском районе.

В рамках депутатского контроля председатель рязанского парламента Аркадий Фомин проинспектировал ход ремонтных работ на дороге Полтавка – Аделино – Мелихово в Шиловском районе.

Ранее местные жители обратили внимание временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Павла Малкова на критическое состояние проезжей части. Благодаря оперативному решению вопроса, начались ремонтные работы. Планируется, что часть дороги – шесть километров, по которым проходит маршрут школьного автобуса – отремонтируют до 1 сентября. Еще на семи километрах проведут ямочный ремонт. Оставшиеся 7 км планируется отремонтировать «картами» в 2023 году.

Также Аркадий Фомин посетил благоустраиваемый по программе местных инициатив родник в деревне Сергиевка-2 Аделинского сельского поселения. Здесь уже выложена плитка, установлена беседка и скамьи.

Председатель Рязанской областной Думы отметил, что проверка качества выполнения работ и соблюдения оговоренных сроков будет продолжена со стороны депутатского корпуса.