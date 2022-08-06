Рязанцы пожаловались на торговый ларек на улице Кальной

На улице Кальной палатку установили на проезжей части. Фото: Типичная Рязань

Рязанцы пожаловались на несанкционированную торговлю на улице Кальной в районе дома № 7. Соответствующий пост размещен в группе «Типичная Рязань».

По словам местных жителей, вопрос с торговлей в этой точке не решается второй год.

- Были направлены в администрации города обращения и получен ответ о штрафовании и планируемой ликвидации «вагончиков», - отмечают авторы публикации. - По факту ничего не изменилось, только торгаши переместили ларек на проезжую часть, что влечет опасность для участников дорожного движения. Просим принять меры!

Сотрудники полиции проводят проверку по данной ситуации.