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Общество6 августа 2022 15:04

Рязанцы пожаловались на торговый ларек на улице Кальной

По словам местных жителей, вопрос несанкционированной торговли не решается второй год
Источник:kp.ru
На улице Кальной палатку установили на проезжей части. Фото: Типичная Рязань

На улице Кальной палатку установили на проезжей части. Фото: Типичная Рязань

Рязанцы пожаловались на несанкционированную торговлю на улице Кальной в районе дома № 7. Соответствующий пост размещен в группе «Типичная Рязань».

По словам местных жителей, вопрос с торговлей в этой точке не решается второй год.

- Были направлены в администрации города обращения и получен ответ о штрафовании и планируемой ликвидации «вагончиков», - отмечают авторы публикации. - По факту ничего не изменилось, только торгаши переместили ларек на проезжую часть, что влечет опасность для участников дорожного движения. Просим принять меры!

Сотрудники полиции проводят проверку по данной ситуации.

На улице Кальной палатку установили на проезжей части. Фото: соцсети.

На улице Кальной палатку установили на проезжей части. Фото: соцсети.