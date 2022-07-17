Рязанка пожаловалась, что в закусочной «Вкусно - и точка» ей в чизбургер забыли положить котлету

Анастасия была раздосадована, когда не обнаружила котлету в чизбургере.

17 июля жительница Рязани была крайне удивлена, когда не обнаружила котлету в чизбургере, заказанном в закусочной «Вкусно - и точка». Об этом посетительница рассказала корреспонденту «КП-Рязань».

- Заказ я сделала на вынос в заведении, расположенном на улице Мервинская, дом 1. Попросила приготовить чизбургер без огурца, но он оказался еще и без котлеты. Обнаружила я это, когда распаковала заказ дома. Возвращаться назад я, естественно, не стала. Я не часто ем фастфуд, но мне кажется, что уследить за качеством продуктов в таких местах проще, чем в ресторанах, - поделилась Анастасия.

«КП-Рязань» ждет комментарии от сети «ВиТ»

В начале июля посетители московских заведений «Вкусно - и точка» выложили в соцсети фото заплесневелых гамбургеров. По данным kp.ru, не все инциденты попали в публичное поле. Трое сотрудников ресторанов в столичном регионе рассказали журналистам, что тоже столкнулись с некачественными хлебобулочными изделиями. Тогда у покупателей забрали такие бургеры и бесплатно сделали новые.

Девушка просила не класть в бургер огурец, но о котлете речи не шло.

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