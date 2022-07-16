Силовики из ФСБ, МВД и ОМОН внезапно нагрянули в рязанские кафе, где уложили лицом вниз несколько десятков человек. Вот кого искали

Силовики из ФСБ, МВД и ОМОН провели рейды в рязанских кафе по поиску иностранцев-нарушителей.

В Рязани полицейские совместно с силовиками из УФСБ и ОМОН устроили облаву на нелегальных иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД. Очередной рейд по нарушителям миграционного законодательства в этот раз решили провести не на улицах Рязани, а в кафе.

Проверка прошла в ночь на субботу, 16 июля. Ночное время силовики выбрали, чтобы обеспечить гарантированный эффект внезапности. Посетили шесть предприятий общепита. В общей сложности проверка затронула 80 иностранцев, проживающих в Рязани. Нарушения выявили у семи человек, их с конвоем доставили в отделы полиции для дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности.

В общей сложности проверка затронула 80 иностранцев.

В пресс-службе областного УМВД заверили, что подобные мероприятия продолжатся.