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Общество16 июля 2022 10:13

Силовики из ФСБ, МВД и ОМОН внезапно нагрянули в рязанские кафе, где уложили лицом вниз несколько десятков человек. Вот кого искали

Силовики из ФСБ, МВД и ОМОН провели рейды в рязанских кафе по поиску мигрантов-нарушителей
Источник:kp.ru
Силовики из ФСБ, МВД и ОМОН провели рейды в рязанских кафе по поиску иностранцев-нарушителей.

Силовики из ФСБ, МВД и ОМОН провели рейды в рязанских кафе по поиску иностранцев-нарушителей.

В Рязани полицейские совместно с силовиками из УФСБ и ОМОН устроили облаву на нелегальных иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД. Очередной рейд по нарушителям миграционного законодательства в этот раз решили провести не на улицах Рязани, а в кафе.

Проверка прошла в ночь на субботу, 16 июля. Ночное время силовики выбрали, чтобы обеспечить гарантированный эффект внезапности. Посетили шесть предприятий общепита. В общей сложности проверка затронула 80 иностранцев, проживающих в Рязани. Нарушения выявили у семи человек, их с конвоем доставили в отделы полиции для дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности.

В общей сложности проверка затронула 80 иностранцев.

В общей сложности проверка затронула 80 иностранцев.

В пресс-службе областного УМВД заверили, что подобные мероприятия продолжатся.

За ночь выявили семь нарушителей миграционного законодательства.

За ночь выявили семь нарушителей миграционного законодательства.