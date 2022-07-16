Житель Сасова погиб на трассе в Кадомском районе

В Кадомском районе Renault улетел в кювет и перевернулся.
В пятницу, 15 июля, в Кадомском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Трагический инцидент случился рано утром на 31 километре автодороги Сасово – Восход – Кадом.
Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, за рулем автомобиля Renault находился 55-летний житель города Сасово. По предварительной информации, мужчина превысил скорость, вследствие чего не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.
Трагическое ДТП произошло на трассе Сасово – Восход – Кадом.
В результате аварии водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. По факту ДТП ведется проверка и устанавливаются все обстоятельства.
Водитель иномарки от полученных травм умер на месте ДТП.