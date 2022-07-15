В Рязани в «М5 Молл» открылся МФЦ с возможностью получить госуслуги ГИБДД

В Рязани в «М5 Молл» открылся МФЦ с возможностью получить госуслуги по линии ГИБДД. В частности, зарегистрировать транспортное средство. Фото: правительство Рязанской области.

В городе Рязани в ТЦ «М5 Молл» (Московское шоссе, 65а) открылся 146-й по счету для региона многофункциональный центр. Особенность нового офиса «Мои документы» в том, что там есть возможность получить государственные услуги по линии ГИБДД наряду с другими услугами.

В частности, это пока единственный МФЦ, где можно зарегистрировать транспортное средство и заменить водительское удостоверение.

«Для проведения осмотра транспортных средств на парковке ТРЦ оборудовано специальное место. Принимать заявления от граждан будут специалисты МФЦ, а осмотр транспортных средств и выдачу готовых документов – сотрудники ГИБДД», - отмечает пресс-служба Госавтоинспекции.

В офисе предусмотрены четыре окна для приема и выдачи документов, а также экспресс-зона для получения услуг в электронном виде с четырьмя компьютерами.

Как отмечают в МФЦ Рязанской области, офис будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00 (без выходных), а конкретно услуга по регистрации транспортного средства доступна по предварительной записи со вторника по субботу с 10:00 до 19:00.