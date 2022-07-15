Пьяному рязанцу за рулем «Оки» грозит лишение водительских прав

Водителя отстранили от управления транспортом. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В деревне Тамышево в Клепиковском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, севшего за руль пьяным. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль «Ока». При общении с водителем полицейские выяснили, что у 58-летнего мужчины имеются характерные признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование лишь подтвердило подозрения сотрудников. Оно показало у задержанного 0.686 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в четыре раза превышает допустимый уровень.

Мужчину отстранили от управления транспортом. Ему грозит крупный штраф и лишение водительских прав.