Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 июля 2022 12:12

Пьяному рязанцу за рулем «Оки» грозит лишение водительских прав

Мужчину остановили сотрудники ДПС в деревне Тамышево в Клепиковском районе
Источник:kp.ru
Водителя отстранили от управления транспортом. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Водителя отстранили от управления транспортом. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В деревне Тамышево в Клепиковском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, севшего за руль пьяным. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль «Ока». При общении с водителем полицейские выяснили, что у 58-летнего мужчины имеются характерные признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование лишь подтвердило подозрения сотрудников. Оно показало у задержанного 0.686 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в четыре раза превышает допустимый уровень.

Мужчину отстранили от управления транспортом. Ему грозит крупный штраф и лишение водительских прав.