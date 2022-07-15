Все чаще в ОКБ попадают рязанцы с постковидными обострениями. Вот с какими проблемами обращаются. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все чаще в рязанскую ОКБ попадают люди с постковидными обострениями. Об этом сообщил главный врач клинической больницы Андрей Карпунин.

«Мы снимаем таблички „красная зона“ со всех дверей и возвращаемся к доковидному режиму работы. Заболеваемость коронавирусом снижается каждый день, и это дало возможность ОКБ вновь вернуться к штатному режиму. В прежних объемах работают с плановыми пациентами пульмонологи, неврологи, ревматологи, гематологи, эндокринологи, гастроэнтерологи, кардиологи. Этим и другим специалистам заметно, насколько велик поток тяжелых пациентов. Все чаще в больницу попадают люди с постковидными обострениями. У многих страдают сосудистая и нервная системы, а также органы дыхания», — отметил Андрей Карпунин.

Главный врач ОКБ крайне рекомендует всем рязанцам обратить внимание на профилактику, выявить и не запустить патологию помогает диспансеризация.

«Это набор анализов и обследований, которые делают бесплатно по полису ОМС и помогают выявить самые частые заболевания», — напомнил Карпунин.

Днем ранее глава рязанского минздрава Владимир Хоминец назвал план действий при росте коронавируса. А рост может начаться уже в этом июле (читать подробнее).

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