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Общество14 июля 2022 10:23

В поликлинике городской больницы №11 в Рязани начался ремонт

О том, что планируется сделать, рассказал главврач Роман Васин
Источник:kp.ru
В Рязани начался ремонт поликлинического отделения Городской клинической больницы №11.

В Рязани начался ремонт поликлинического отделения Городской клинической больницы №11.

В Рязани начался ремонт поликлинического отделения Городской клинической больницы №11. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба регионального минздрава.

- Подрядчиком будет установлен вентилируемый фасад, утеплены наружные стены, будут обустроены пешеходные дорожки, а также планируется отремонтировать лифт и установить охранное телевидение, - рассказывает главный врач ГКБ №11 Роман Васин.

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