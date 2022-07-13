Московская полиция ждет в свои ряды рязанцев. Кто нужен, и сколько будут платить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отдел МВД России по району Зюзино города Москвы через «КП-Рязань» приглашает на службу граждан России в возрасте от 18 до 35 лет. Если ранее соискатель уже служили в ОВД, УФСИН и Росгвардии, то до 50 лет.

В настоящее время в ОМВД по району Зюзино требуются:

- дознаватели. Кандидату на должность необходимо иметь высшее юридическое образование. Служба связана с расследованием уголовных дел, направлением их в суд. Денежное довольствие на первоначальном этапе службы составляет от 55 до 60 тысяч рублей на руки;

- участковые. Кандидату на должность необходимо иметь высшее образование. Служба связана с обслуживанием административного участка в населенном пункте, выявление и пресечение административных правонарушений, выявление преступлений. Денежное довольствие составляет от 65 до 80 тысяч рублей на руки.

- полицейский ППС. Образование – 11 классов и выше. Служба связана с выявлением и пресечением правонарушений во время патрулирования улиц, при охране общественного порядка, выявлением преступлений. Рабочая неделя – по графику сменности. Денежное довольствие составляет от 56 до 65 тысяч рублей на руки.

Всем сотрудникам, независимо от занимаемой должности, предусмотрена денежная компенсация за наем жилых помещений по договору в размере 18,6 тысяч рублей, семейным сотрудникам – от 29 тысяч рублей.

Для вопросов и оформления звоните по телефонам:

- 8 (903) 528 3961 (Данилова Марина Викторовна);

- 8 (977) 899 0295 (Горелик Алиса Дмитриевна);

- 8 (495) 310 9193 (отдел кадров).

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