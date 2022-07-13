Рязанец косил траву, и ему в глаз попал кусок металла. Вот что было дальше

Офтальмологи рязанской больницы Семашко спасли зрение 66-летнему мужчине. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

66-летний рязанец чуть не лишился зрения по собственной неосторожности – косил траву на участке без специальных средств защиты, и ему в глаз попал кусок металла. В итоге мужчина оказался на операционном столе. О том, как это было, рассказали в пресс-службе областного минздрава.

В больницу имени Семашко пострадавший обратился с жалобами на покраснение, ощущение инородного тела и ухудшение зрения. Офтальмологи осмотрели его и обнаружили, что инородное тело проникло в глаз, повредило роговицу и застряло.

Пациенту сделали рентгенограмму и экстренно госпитализировали во второе офтальмологическое отделение. Пострадавшим глазом он видел лишь направленный пучок света, предметного зрения не было. По словам врачей, медлить было нельзя, и рязанца прооперировали в тот же день. Операция длилась около полутора часов. Специалисты зашили рану роговицы, удалили поврежденную катаракту и хрусталик и вытащили инородное тело.

Мужчина прошел 10-дневный курс лечения, после чего его выписали из больницы. Теперь он немного видит поврежденным глазом с помощью корректирующей линзы. Через два года рязанца ждет новая операция – врачи поставят ему искусственный хрусталик.

В больнице Семашко отметили, что подобные повреждения, если с ними затянуть, могут привести к полной слепоте. В целом же, количество обращений со схожими травмами в летнее время возрастает в несколько раз. Поэтому офтальмологи настоятельно рекомендуют использовать защитные очки или экраны при работе с садовым или дачным инструментом.