Простой токарь из рязанской глубинки Андрей Фролов случайно выиграл 1 млн рублей.

Рязанский токарь Андрей Фролов выиграл в лотерею 1 млн рублей, сообщают организаторы лотереи. Мужчина купил на почте рядом с домом билет, а потом проверил на сайте. Когда высветилась заветная цифра 1 000 000, счастливчик решил, что ошибся в наборе номера билета.

«Перепроверил его еще пару раз, все подтвердилось», - говорит Андрей Фролов.

В свободное от токарных дел время рязанец любит рыбачить, однажды даже поймал сазана весом 9 кг.

Как распорядиться деньгами победитель еще не решил, возможно, часть выигрыша уйдет на отдых с родными в Сочи или путешествие на Байкал.

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