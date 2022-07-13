Простой токарь из рязанской глубинки Андрей Фролов случайно выиграл 1 млн рублей.
Рязанский токарь Андрей Фролов выиграл в лотерею 1 млн рублей, сообщают организаторы лотереи. Мужчина купил на почте рядом с домом билет, а потом проверил на сайте. Когда высветилась заветная цифра 1 000 000, счастливчик решил, что ошибся в наборе номера билета.
«Перепроверил его еще пару раз, все подтвердилось», - говорит Андрей Фролов.
В свободное от токарных дел время рязанец любит рыбачить, однажды даже поймал сазана весом 9 кг.
Как распорядиться деньгами победитель еще не решил, возможно, часть выигрыша уйдет на отдых с родными в Сочи или путешествие на Байкал.
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