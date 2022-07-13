Продажу властями Рязани дубравы в Агропроме поручил приостановить врио губернатора

По данным активистов, на участке в Агропроме произрастают 1666 дубов возрастом 65-85 лет.

У властей Рязани не вышло втихую передать в частные руки дубраву в микрорайоне Агропромстрой. Речь идет об участке бывшей военной части с кадастровым номером 62:29:0100011:2067 площадью 17 гектаров. На нем есть постройки, но также, по данным регионального отделения ВООПИиК, на нем произрастают 1666 дубов возрастом 65-85 лет и несколько сотен деревьев других пород.

Активисты вспомнили, что при губернаторе Олеге Ковалеве земли перевели в промышленную зону — якобы под деревообрабатывающий кластер по производству плит ДСП. Инвестор не объявился.

Обратили внимание активисты и еще на пару моментов. Во-первых, лесопарковый массив выставили на торги с начальной ценой 153,9 млн рублей при кадастровой стоимости 562 млн рублей. Во-вторых, зеленые насаждения «фильтруют» выбросы предприятий Южного и Восточного промышленного узлов (неподалеку предприятие «Технониколь»).

Выставленный на торги участок на кадастровой карте.

12 июля на заседании областного правительства ситуацию прокомментировал врио губернатора Павел Малков:

«Насколько я знаю достаточно старая история. Не первый раз этот участок выставляется на торги. В прошлый раз на покупку никто не вышел. Но, в любом случае, если люди волнуются, надо разбираться. Прошу город торги приостановить. Вместе разберемся, что именно там продается, что там с лесами, какие постройки есть на территории участка, какие варианты использования», - сказал Малков.

Врио губернатора заявил, что участок должна будет посетить председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, и попросил аппарат правительства включить это место в свой план поездок. При этом продажа участка по-прежнему не исключена:

«Не очень хорошо по отношению к инвестору, если мы участок продадим, а потом не разрешим там что-то строить, из-за того что лес вдруг обнаружится. Надо сначала всем разобраться», - заключил Малков.