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Общество13 июля 2022 7:06

Продажу властями Рязани дубравы в Агропроме поручил приостановить врио губернатора

Павел Малков призвал «сначала разобраться», хотя торги уже были назначены
Источник:kp.ru
По данным активистов, на участке в Агропроме произрастают 1666 дубов возрастом 65-85 лет.

По данным активистов, на участке в Агропроме произрастают 1666 дубов возрастом 65-85 лет.

У властей Рязани не вышло втихую передать в частные руки дубраву в микрорайоне Агропромстрой. Речь идет об участке бывшей военной части с кадастровым номером 62:29:0100011:2067 площадью 17 гектаров. На нем есть постройки, но также, по данным регионального отделения ВООПИиК, на нем произрастают 1666 дубов возрастом 65-85 лет и несколько сотен деревьев других пород.

Активисты вспомнили, что при губернаторе Олеге Ковалеве земли перевели в промышленную зону — якобы под деревообрабатывающий кластер по производству плит ДСП. Инвестор не объявился.

Обратили внимание активисты и еще на пару моментов. Во-первых, лесопарковый массив выставили на торги с начальной ценой 153,9 млн рублей при кадастровой стоимости 562 млн рублей. Во-вторых, зеленые насаждения «фильтруют» выбросы предприятий Южного и Восточного промышленного узлов (неподалеку предприятие «Технониколь»).

Выставленный на торги участок на кадастровой карте.

Выставленный на торги участок на кадастровой карте.

12 июля на заседании областного правительства ситуацию прокомментировал врио губернатора Павел Малков:

«Насколько я знаю достаточно старая история. Не первый раз этот участок выставляется на торги. В прошлый раз на покупку никто не вышел. Но, в любом случае, если люди волнуются, надо разбираться. Прошу город торги приостановить. Вместе разберемся, что именно там продается, что там с лесами, какие постройки есть на территории участка, какие варианты использования», - сказал Малков.

Врио губернатора заявил, что участок должна будет посетить председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, и попросил аппарат правительства включить это место в свой план поездок. При этом продажа участка по-прежнему не исключена:

«Не очень хорошо по отношению к инвестору, если мы участок продадим, а потом не разрешим там что-то строить, из-за того что лес вдруг обнаружится. Надо сначала всем разобраться», - заключил Малков.