Пожар, охвативший жилой дом в Спасском районе, унес жизни двух человек

13 июля в селе Огородниково Спасского района сгорел одноэтажный жилой дом. Два человека погибли.

13 июля в селе Огородниково Спасского района сгорел одноэтажный жилой дом. Информация о пожаре поступила в 4:01, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

В ведомстве отмечают, что дом кирпичный, электрифицирован, не газифицирован. Кровля шиферная, частично железная. На фотографии видна табличка с адресом - улица Конезаводская, 25.

На вызов выезжали два пожарных автомобиля, шесть человек личного состава. Там они обнаружили тела двух погибших — мужчины 1959 года рождения и женщины 1970 года рождения.

«Для установления причины пожара и факторов способствующих его развитию на месте работают дознаватели управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Рязанской области», - прокомментировал представитель управления.