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Общество12 июля 2022 14:42

Депутаты Рязанской гордумы хотят привлечь трудных подростков к работам по благоустройству

Вопрос пообещали тщательно проработать
Источник:kp.ru

В Рязани подростков из неблагополучных семей хотят привлечь к полезным работам по благоустройству областного центра. Вопрос подняли во вторник, 12 июля, на заседании комитета по общественной безопасности гордумы.

Предполагается, что трудные ребята смогут выполнять несложную работу за небольшую плату. Депутат Елена Акимкина рассказала, что видела подобную практику в одном из районов области. Подростки трудились по полдня, отмывая надписи со скамеек и убирая урны или скошенную траву. Главным условием такой работы будет только ее безопасность для детей.

Чиновники администрации, присутствовавшие на заседании, отметили, что подростки неохотно соглашаются на такую работу. Их смущает тот факт, что их могут увидеть знакомые, например, за подметанием тротуаров. Пока таких ребят трудоустраивают, в первую очередь, на городскую станцию юннатов.

Обсуждение вопроса закончилось тем, что депутаты и мэрия пообещали тщательно проработать вопрос.