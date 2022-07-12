Специалисты Рослесинфорга оценят лес в Шиловском районе. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Специалисты рязанского филиала Рослесинфорга в скором времени приступят к оценке леса в Шиловском районе. Для этого таксаторам необходимо будет изучить территорию Ерахтурского лесничества на площади более 27 тыс. га. Последний раз этот участок лесного фонда обследовали в 2013 году.

«Лесоустроительные работы необходимы для получения актуальных и достоверных сведений о лесах и лесных ресурсах, а также для своевременного учета изменений, происходящих на землях лесного фонда, дальнейшего проектирования мероприятий по сохранению лесов и лесному планированию в целях улучшения качества лесов и их продуктивности», - отметил директор Рязанского филиала Рослесинфорга Алексей Побочный.

Отметим, что на указанной территории специалисты будут проводить таксационные работы по I разряду лесоустройства глазомерным способом.

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