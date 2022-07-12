В Солотче под Рязанью установили скульптуру оленя

Посмотреть новую скульптуру оленя можно в Солотче. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В рязанском курортном поселке Солотче появился новый арт-объект. Скульптуру оленя установили в природном парке среди «танцующих» корабельных сосен между отелем «Паустовский» и прокатом-кафе «Лесной бункер».

Автор выполнил оригинальную работу, используя толстые ветки, а для создания копыт применил металл. Пьедесталом для оленя из природных материалов служит огромный камень.

Напомним, в начале июля неподалеку, на Тропе Паустовского, установили скульптуру рыбака в лодке.