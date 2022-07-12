ГИБДД вышла в масштабные рейды по Рязани и области, вооружившись «Паутиной». Вот кого ищут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 июля в Рязани и Рязанской области сотрудники ГИБДД вышли в рейды, вооружившись автоматизированной системой «Паутина», сообщает УМВД России по Рязанской области.

По данным ведомства, «Паутина» позволит повысить эффективность работы ГИБДД по дорожной безопасности.

«Система выделяет из всего транспортного потока те автомобили, собственники которых, либо сами эти машины находятся в розыске», - говорится в сообщении.

Кроме того, в базе данных «Паутины» содержится и в ежедневном режиме обновляется информация о транспортных средствах, регистрация которых аннулирована либо прекращена.

Но и это еще не все, система «Паутина» получает сведения обо всем транспорте с подложными госномерами.

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