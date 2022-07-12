Власти Рязани выбрали подрядчика, который займется уличным освещением за 298,9 млн рублей

Уличным освещением в Рязани займется ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго». Филиал стал единственным, кто откликнулся на открытый конкурс, размещенный на портале Госзакупок, он же и стал победителем тендера.

Согласно документации, подрядчик должен будет заменить более 200 светильников с кронштейнами, 16 шкафов управления и почти 15 000 ламп уличного освещения во всех точках Рязани. Предусмотрены светильники трех типов с разными характеристиками. Итоговая стоимость контракта составила 298,9 млн рублей.

Работы подрядчик должен будет провести в два этапа: с момента заключения контракта по 1 ноября 2022 года и со 2 ноября 2022 года по 1 февраля 2023 года.

В апреле администрация Рязани заказала замену наружного освещения в областном центре. За новые светильники власти готовы были заплатить в 2022-2023 годах 300 млн рублей. В мае по жалобе одной из компаний региональная ФАС приостановила закупку, но 3 июня конкурс вновь возобновился. В дело вмешался врио губернатора Павел Малков и предложил устроить голосование с тем, чтобы горожане сами выбрали тип освещения. Опрос завершился 16 июня с неоднозначными результатами: большинство проголосовало за «нейтральный» свет, при этом проигравший «теплый» свет уступил лидеру всего 80 голосов.