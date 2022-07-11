В Рязани поднятый ветром щит сбил с ног мужчину с ребенком

11 июля во время грозы в Рязани возле ЖК «Легенда» (улица Интернациональная) поднятый ветром щит сбил с ног мужчину с ребенком. В этот момент они стояли на краю дороги и наблюдали за деревом, крону которого бросал из стороны в сторону сильный ветер.

Судя по опубликованному в группе RZN LIFE видео, щит — это, вероятно, фрагмент металлического ограждения строящегося дома.

На несколько мгновений камера перестает снимать происходящее, а когда в кадр снова попадает то же место, мужчина с ребенком на руках уходит прочь.