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Происшествия11 июля 2022 17:03

В Рязани поднятый ветром щит сбил с ног мужчину с ребенком

Инцидент попал на видео на улице Интернациональной
Источник:kp.ru

11 июля во время грозы в Рязани возле ЖК «Легенда» (улица Интернациональная) поднятый ветром щит сбил с ног мужчину с ребенком. В этот момент они стояли на краю дороги и наблюдали за деревом, крону которого бросал из стороны в сторону сильный ветер.

Судя по опубликованному в группе RZN LIFE видео, щит — это, вероятно, фрагмент металлического ограждения строящегося дома.

На несколько мгновений камера перестает снимать происходящее, а когда в кадр снова попадает то же место, мужчина с ребенком на руках уходит прочь.