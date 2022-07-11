«Всерьез и надолго». В рязанских торговых центрах начали останавливаться эскалаторы

Часть эскалатора в ТЦ "Атрон" сломалась несколько недель назад. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В торговом центре «Атрон» в Рязани несколько недель не работает одна из секций эскалатора. Как выяснила «КП-Рязань», пока нет конкретных сроков завершения ремонтных работ.

В «Атроне» установлены эскалаторы фирмы Schindler. Это один крупнейших производителей эскалаторов и лифтов, основанный в Швейцарии. Как отметили на стойке администратора ТЦ, сломанная деталь не производится в России:

- Под заказ можно произвести аналог в Китае и других странах, и путем сложной логистики деталь доставят. Но это займет неопределенное время. Мы приносим посетителям извинения за доставленные неудобства, но решить проблему быстрее пока невозможно. Когда удастся устранить поломку, пока не ясно. Можно сказать одно – это всерьез и надолго.

Когда в Рязани начнут останавливаться лифты?