Под Рязанью в поселке Искра обнаружили труп 73-летнего мужчины

10 июля в гараже в поселке Искра Рязанского района обнаружили труп 73-летнего пенсионера. Об этом «КП-Рязань» сообщили в пресс-службе регионального СК.

В ведомстве уточнили, что по факту смерти пенсионера 1949 года рождения проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства, которые могли привести к трагедии.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Она поможет выяснить причину смерти рязанца», - рассказали в СК.

При этом, по данным источника, знакомого с обстоятельствами случившегося, погибший мог свести счеты с жизнью.